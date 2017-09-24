سوبارو تستهدف بيع 6 آلاف سيارة بنهاية العام

المال - خاصتستهدف مجموعة أبو غالي موتورز ، وكلاء العلامة اليابانية سوبارو، بيع ما يقرب من 6 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي.أوضح مصدر داخل مجموعة أبو غالي موتورز، أن الطرازات الجديدة من سوبارو " XV وامبريزا"، ستلعب الدور الرئيسي في نمو المبيعات بالسوق، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات سوبارو يقارب

المال – خاص

تستهدف مجموعة أبو غالي موتورز ، وكلاء العلامة اليابانية سوبارو، بيع ما يقرب من 6 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي.

أوضح مصدر داخل مجموعة أبو غالي موتورز، أن الطرازات الجديدة من سوبارو ” XV وامبريزا”، ستلعب الدور الرئيسي في نمو المبيعات بالسوق، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات سوبارو يقارب الـ 5 آلاف خلال الفترة الماضية.

وقد طرحت مجموعة أبوغالي موتورز، الشكل الجديد من سوبارو XV وامبريزا، في الدورة الرابعة والعشرين بمعرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا”.

وأكد لـ”المال”، أن خطة “أبو غالي موتورز” ترتكز على طرح الطرزات الجديدة المزودة بأحدث التقنيات العالمية في السوق المحلية، مشيرًا إلي أن الغالبية العظمي من القوة الشرائية قد اتجهت إلي شرائح السيارات العائلية والرياضية المتعددة اﻷستخدمات SUV؛ لملاءمتها طبيعة الطرق الوعرة.

وعلق علي أداء سوق السيارات، بأن حجم المبيعات يشهد تراجعًا بنسب تتجاوز 50% خاصة للشرائح الاقتصادية، التي تشهد هبوطا كبيرا خلال الفترة الحالية، مقارنة بالسيارات الكبيرة أو SUV ، إذ تشهد تحركا نسبيا بالسوق.

وشهدت مبيعات السيارات تراجعا بنسبة 41.8%، خلال فترة السبعة أشهر اﻷولى من العام الحالي، مسجلة بيع 69.7 ألف وحدة، مقابل 119.9 ألف خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

في سياق آخر، استبعد أي توسعات جديدة بفروع البيع أو مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال الوقت الحالي؛ نظرًا لارتفاع حجم التكلفة لافتا إلى أنه الشركة تحرص حاليا علي توفير قطع الغيار كافة.

يشار إلي أن الشكل الجديد من سوبارو xv؛ تنتمي إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، مزودة مزود رباعي اﻷسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

