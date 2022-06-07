سواري فينتشرز ينتهي من استثمار مليار جنيه بالشركات الناشئة في مصر نهاية 2022

قال أحمد الألفي رئيس مجلس إدارة صندوق sawari ventures ،إن الصندوق سينتهي من استثمار مليار جنيه في الشركات الناشئة في مصر نهاية 2022.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي ، أن صندوق sawari تستثمر به مؤسسات مالية عالمية وأخرى مصرية مثل بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والقابضة للتأمين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي إلى أن 50% من رأسمال الصندوق تم جمعه من مؤسسات أوروبية والنصف الآخر من مؤسسات مالية مصرية مثل بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والقابضة للتأمين.

ورأى أن مسئولية دعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر يقع علي مسئولية جميع وزارات الدولة، معتبرا أن ارتفاع سعر الدولار سلاح ذو حدين ويجعل المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة أمام خيارين أولهما صعوبة استرداد الأموال والعامل الآخر يتمثل في جعل فرص الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية أرخص.