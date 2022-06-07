«سواري فينتشرز» يستثمر في 17 شركة خلال 3 سنوات

قال أحمد الألفى إن تراجع مؤشر ناسداك سيؤثر بشكل كبير علي قطاع الشركات الناشئة حول العالم. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق شركة أدفا أن التمويل للشركات التي فرص نجاحها قليل سيختفي.



وأشار إلى أن صندوق سواري فينتشرز نجح في ضخ استثمارات بـ 17 شركة ناشئة خلال 3 سنوات، موضحا أنه اقترب من الانتهاء الوصول للمليار جنيه حجم رأس مال الصندوق.

ولفت إلي أن صندوق سواري فنشرز يشترط توافر مجموعة من العوامل لتمويل الشركات الناشئة منها جودة الفكرة ووجود فريق عمل متكامل وفرص النجاح المتوقعة ، مبينا أن الفترة الراهنة تشهد مستقبل واعد في الشركات الناشئة بمصر حيث نجحت في جذب استثمارات من دول أمريكا وأوروبا وآسيا والصين وجنوب أفريقيا.

وتابع أن بعض الشركات الناشئة الأفريقية من أسواق نيجريا وجنوب أفريقيا أصبحت تأتي إلي مصر لتحسن فرص الحصول على استثمارات.