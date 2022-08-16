«سواري فينتشرز» تتوقع استثمار 15 مليون دولار في 8 شركات ناشئة قبل نهاية 2022

قال وائل أمين، الشريك المؤسس بشركة «سوارى فينتشرز» لرأسمال المخاطر، إنها تستهدف تمويل 8 كيانات ناشئة خلال العام الجارى باستثمارات تتراوح بين 14 إلى 15 مليون دولار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة استثمرت ووفرت تمويلات منذ بداية العام الجارى حتى الآن بلغت قيمتها 11 مليون دولار ضختها فى 5 كيانات، بقطاعات التكنولوجيا المالية، والتعليم الإلكترونى، والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن البحوث فى العلوم البيولوجية.

وأشار إلى أنه من المستهدف الاستثمار فى 2 إلى 3 شركات حتى نهاية العام الجاري، فى قطاعى «التكنولوجيا الصحية والزراعية»، لافتًا إلى أن سوارى فينشرز استثمرت منذ بداية عملها بالسوق المحلية فى 20 شركة بإجمالى 49 مليون دولار، وذلك من محفظة صندوق رأس المال المخاطر التابع لها البالغة قيمته 70 مليونا.

ورجح أمين استثمار محفظة الصندوق بالكامل بحلول الربع الأول من 2023.

يشار إلى أن «سوارى فينشرز» تعد شركة متخصصة فى مجال الاستثمار المغامر، تأسست عام 2010، بهدف الاستثمار فى الشركات والمشروعات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والابتكار ودعم وريادة الأعمال.

وفى سياق متصل، رأى أمين إن الشركات العاملة فى مجال الإبداع والتكنولوجيا، التى تقدم خدمات جديدة، تعتبر الأقل تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.