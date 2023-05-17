«سواري فنشرز» يوجه 35% من تمويلاته للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

قال هاني السنباطي ، المؤسس المشارك في صندوق سواري فنشرز ، إن 35% من محفظة الصندوق موجه للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، موضحا أن التحديات الاقتصادية العالمية أصبحت أمرا واقعيا يجب التعايش معه.

جاء ذلك على هامش إطلاق أعمال منصة المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة axis.

وأوضح السنباطي أن سواري فنشرز يبحث عن مدى توافر الفرصة الاستثمارية الواعدة في الشركات الناشئة لضخ تمويلات بها ، مؤكدا أن الصندوق لم يقم بإجراء أي تعديلات علي معايير اختيار الأفكار الأجدر بالتمويل.

ورأى أن العامل الحاسم في نجاح وفشل الشركات الناشئة هو وجود فريق عمل متماسك يمتلك خطة عمل متكاملة.

وأضاف أن الصندوق انتهى من استثمار كامل الإغلاق الأول بقيمة 70 مليون دولار.

وأشار إلى أن حجم الرقمنة الحالي في مصر لا يتخطى 10% من حجم الاقتصاد المصري، منوها إلى أن 90% من الاقتصاد المحلي مازال بحاجة إلى رقمنة.

وأكد أن رقمنة الخدمات المالية تعتبر مقدمة مهمة لفتح المجال أمام التحول الرقمي لكافة المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها.