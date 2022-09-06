سواريش يوّدع الأهلي: دربت نادي القرن وفزت بالاحترام والاحتراف

ودّع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، جماهير ولاعبي الفريق، وذلك بعد رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء.

وكتب سواريش، خلال حسابه الرسمي على إنستجرام: “بفخر كبير مثلت أكبر نادٍ إفريقي.. نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، إنه النادي الأهلي، العمل الذي قمنا به، بهذه الطريقة المكثفة العاطفية وبكل تفاني، وفي مثل هذا الوقت القصير، يترك الجميع دون استثناء يشعرون أنهم قاموا بواجبهم مع هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب”.

وأضاف:” إلا أنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من مختلف الأقسام الذين كرسوا أنفسهم للعمل على الرغم من كل العقبات، لقد كرمنا قميص النادي، شكرًا لكم جميعًا”.

وتابع: “النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني بالعمل معهم”.

و استدرك سواريش: “ولكن بشكل خاص هؤلاء الشباب الذين ساعدتهم في بدايتهم، وأريد أن أصفهم بالشجاعان، لأن ما فعلوه في كل جلسة تدريبية وما فعلوه في المباريات يكشف مدى احترافيهم، ويجب أن يسعد الأهلي بامتلاكه مجموعة قوية من الرجال”.

وأتم حديثه: “نحن لم نفز بالبطولات ولكننا فزنا بالاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي، أتمنى التوفيق للنادي وأراكم يوما ما”.