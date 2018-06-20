سواريز يصنع رقما تاريخيا في احتفاله بمئويته مع أوروجواي

علي المصري نجح لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، في معادلة رقم مواطنه دييجو فورلان، الدولي السابق، في عدد الأهداف المسجلة خلال نهائيات كأس العالم، بهدفه في مرمى السعودية، اليوم الأربعاء، في مونديال 2018. وصل نجم برشلونة اﻹسباني للهدف رقم 6، في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليعادل رقم فورلان، فيما يع

علي المصري

نجح لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، في معادلة رقم مواطنه دييجو فورلان، الدولي السابق، في عدد الأهداف المسجلة خلال نهائيات كأس العالم، بهدفه في مرمى السعودية، اليوم الأربعاء، في مونديال 2018.

وصل نجم برشلونة اﻹسباني للهدف رقم 6، في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليعادل رقم فورلان، فيما يعد الأوروجواياني أوسكار ميجويز، هداف السيليستي في تاريخ كأس العالم، بـ8 أهداف.

و أصبح سواريز أول لاعب في تاريخ أوروجواي، يسجل هدفًا أو أكثر في 3 نسخ مختلفة للمونديال، بعدما أحرز 3 أهداف في نسخة 2010، وهدفين في 2014، وأخيرًا هدف اليوم، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الأوروجواياني، برصيد 52 هدفًا.

يذكر أن سواريز يخوض مباراته الدولية رقم 100 مع أوروجواي، أمام السعودية، وتمكن من التقدم لمنتخب بلاده بهدف، على بعد مرور 23 دقيقة من بداية المباراة.