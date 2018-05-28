سواريز : أتمنى مواجهة صلاح أفضل لاعبي مصر

عادل عبد الجواد: نقل موقع "سبورت 1" الإسرائيلي عن لويس سواريز لاعب منتخب الأوروجواي الذي سيواجه منتخبنا في المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم منتصف الشهر المقبل تعقيبه علي إصابة صلاح قائلا:"أولا وقبل كل شيء أريد انتعاش سريع لمحمد صلاح، فإنه ليس من اللطيف رؤية لاعب مصاب وإجباره على مغاد

عادل عبد الجواد:

نقل موقع “سبورت 1″ الإسرائيلي عن لويس سواريز لاعب منتخب الأوروجواي الذي سيواجه منتخبنا في المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم منتصف الشهر المقبل تعقيبه علي إصابة صلاح قائلا:”أولا وقبل كل شيء أريد انتعاش سريع لمحمد صلاح، فإنه ليس من اللطيف رؤية لاعب مصاب وإجباره على مغادرة الملعب”.

وأضاف أنه وضع صعب بالنسبة له، أريد أن ألعب مع أفضل لاعب في المنتخب المصري لإظهار أن أوروجواي أفضل، وآمل بشدة أن يتعافى وأن يكون قادراً على الاستمتاع بهذه التجربة المدهشة التي تسمى كأس العالم، مشيرا إلى أن إصابته منذ أربع سنوات قائلا لا أتمنى ذلك لأحد.