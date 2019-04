«سوارى فينتشرز» تستثمر فى 100 شركة ناشئة خلال 5 سنوات

■ مفاوضات مع «إيتيدا» لإدارة مشروعات ريادة أعمال

■ دعم حكومى للمطورين يتوافق مع سياسات الإصلاح الاقتصادى

■ إدارة مجمع إبداع منطقة أسيوط التكنولوجية

سمر السيد وسمية كمال

يعتزم برنامج مسرعة الأعمال «Flat6labs» التابع لشركة سوارى فينتشرز لرأسمال المخاطر، الاستثمار بـ 100 شركة ناشئة فى مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة بواقع 20 شركة سنويا.

قال وائل أمين، الشريك المؤسس بـ«سوارى» إن البرنامج يقوم بتخريج 10 شركات ناشئة كل 6 شهور، ويدعم أيضا نحوألف أخرى فى الدول العربية، ويخطط للتوسع بالسوق المغربية قبل نهاية العام الحالى، ليصل إجمالى عدد الدول التى يعمل بها إلى 10 فى 2023 وتشمل مصر وتونس والبحرين وبيروت والإمارات والسعودية.

وFlat6Labs هوبرنامج مسرع إقليمى يعزز ويستثمر فى رواد الأعمال الذين لديهم أفكار متطورة من خلال تقديم التمويل والإرشاد الاستراتيجى ومساحة عمل إبداعية والعديد من الامتيازات والتدريب على الأعمال التجارية مع دعم الشركات الناشئة بشكل مباشر من خلال شبكة واسعة من الكيانات الشريكة والمستثمرين.

وألمح إلى اتجاه سوارى فينتشرز نحوتأسيس صندوق استثمارى جديدة باستثمارات مستهدفة 55 مليون دولار بمشاركة 4 جهات محلية ومثلها دولية منها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر واللذين سيساهمان بـ 125 مليون جنيه، إضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبى EIB.

وذكر أن الشركة ستنتهى من مرحلة الإغلاق الأول للصندوق المزمع أواخر يونيوالجارى، وتستهدف استثمار الأموال فى تمويل من 15 إلى 20 شركة ناشئة، تعمل بمجالات التعليم والتكنولوجيا وتوليد الطاقة، والصحة.

وأشار إلى أن أن حجم الاستثمار المخصص لكل شركة مستهدفة يبلغ حوالى 2.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن ظروف كل شركة هى التى ستحدد حجم الاستثمار النهائى، وتخطط سوارى إلى زيادة حجم الصندوق عبر إغلاق ثانى بـ 15مليون دولارعقب مرور 18 شهرا من تاريخ الإغلاق الأول.

وأكد أن الحكومة تتجه حاليا نحوتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال والتى تطور حلولا مبدعة مما يتفق مع التوجهات الاستثمارية الجديدة بالسوق المحلية تتوافق مع سياسات الإصلاح الاقتصادى، منوها أن «سوارى« تقوم بتوجيه تمويلاتها إلى المشروعات المعتمدة على المعرفة كونها ستلعب دورا حيويا فى بناء الاقتصاد الرقمى.

واستشهد بنجاح شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنها مايكروسوفت وآبل وأمازون فى توطين اقتصاد معرفى بالتزامن ما يشهده العالم من تحول فى هيكل اقتصادات الدول من الموارد إلى التكنولوجيا، الأمر ذاته يمكن تكرره فى السوق المصرية، خاصة أن شركات الـ IT تنموسريعا وبرؤوس أموال بسيطة بالمقارنة بالبيزنس التقليدى الذى يعتمد على الأصول الملموسة ومنها المصانع وقطع الأراض.

وكشف عن إجراء مفاوضات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لإدارة مشروعات أخرى فى مجال ريادة الأعمال، إلى جانب تولى «سوارى« مهام إدارة مجمع الإبداع فى منطقة أسيوط التكنولوجية الجديدة.

وكان مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لإيتيدا، قد أعلن مؤخرا عن برنامج لتمويل مركز الإبداع، قد أطلق برنامجا لتمويل صناديق المخاطر بإجمالى ميزانية 40 مليون جنيه، عبر المساهمة فى صندوق أوأكثر من صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر المحلية، ويتمثل الهدف من البرنامج فى سد فجوة التمويل فى بيئة ريادة الأعمال من خلال تكوين شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب اشتراطات البرنامج، فإنه يجب ألا يقل حجم الصندوق عن 150 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التمويل الخاص فيه عن %80، وتستهدف وزارة الاتصالات ضمن مبادرة «I CLUSTER INITIA-TIVE» تأسيس مجمعين لرعاية المبدعين أحدهما بالإسكندرية والآخر بأسيوط بميزانية تقدر بـ 50 مليون جنيه على 5 سنوات يكونا بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية وتجمع للأفكار الابداعية والشركات الناشئة.

ومن المعروف إن «إيتيدا« قد اتفقت مع 9 جهات لإدارة مجمع إبداع منطقة أسيوط التكنولوجى تضم جامعة أسيوط وFALT 6 LABs وThe Greek campus وإنجاز مصر وRISE up ونفهم وedu-vation for smart eduction وue system develop you business وware integrated solution.

وتأسست «سوارى فنتشرز» كشركة رأسمال مخاطر فى عام 2010 ويقع مقرّها فى القاهرة، وتختص بالاستثمار فى المشروعات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات، واستثمرت فى أكثر من 80 شركة ناشئة منذ تأسيسها.

وأطلقت برنامج FLAT6LBS فى 2011 بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بغرض توفير بيئة صالحة لتحويل الفكرة إلى مشروع حقيقى ودعمه بمتخصصين من شركات عالمية وخبراء لتزويده بالدورات التدريبية اللازمة ذلك لمدة 6 شهور، وذلك مقابل استحواذ الشركة المحتضنة على نسبة بين 10 و%15، وقام فعليا بتأهيل وتسويق عدة شركات ناشئة على صناديق استثمار خلال السنوات الماضية منها «تاسكتى» و«نفهم« و«واضح» و«استديوإيه» و«أجرة» و«جوإجازة» و«النوتة».