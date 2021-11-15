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سواء تم توريدها أو تصنيعها .. «الصحة» تؤكد امتلاكها 72 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مؤكدا توافر كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم 40% من المصريين
أحمد إسماعيل 12:44 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 12:44 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر لديها حوالي 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها في البلاد.

وقال عبدالغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة “الحياة اليوم” الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها في العالم، ولدينا كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم 40% من المصريين، كما أن هناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة.

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وأشار إلى تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا، موضحا أن هناك من حصل على الجرعة الأولى فقط، والبعض الآخر حصل على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تخفيض الفئة العمرية للتطعيم من 18 سنة إلى 15 سنة، والبدء في التسجيل لهم، وذلك بهدف الحصول على اللقاح.

وقال إن قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم يهدف لحمايتهم، مشيرا إلى أن الدولة تريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل فيروس كورونا، والعالم أجمع على أهمية اللقاح في التعامل مع الجائحة والدولة المصرية تريد صالح المواطن في ظل جائحة كورونا.

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وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك إقبالا منقطع النظير على تلقي اللقاح بمحطات مترو الأنفاق، وسيتم التوسع في إنشاء مراكز التطعيم بمحطات المترو.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي شكاوي أو تزاحم في اليوم الأول لتطبيق القرار، كما أن نسبة غياب الموظفين لم تكن عالية، وهذا يدل على أن الدولة نجحت في تطعيم العاملين والموظفين في الدولة بلقاح كورونا.

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وتابع عبدالغفار أن المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بدون أعذار طبية سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم، وقال “نتابع بشكل مستمر التغيرات التي تحدث في فيروس كورونا عالميا ومصر مازالت في الموجة الرابعة”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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