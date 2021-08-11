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سوء معاملة الأهل وراء غياب فتاة في القاهرة عن منزلها

تركته وعادت بإرادتها لمرورها بحالة نفسية.
أماني عوض 4:42 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 4:42 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات غياب فتاة في محافظة القاهرة عن منزلها، بعدما تركته لمرورها بحالة نفسية سيئة من سوء معاملة أهلها، ثم عادت بعد ذلك بإرادتها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن منشور يتضمن غياب طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة- عن منزل أسرتها.

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وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من التوصل إلى والد الفتاة المشار إليها عامل -مقيم بذات العنوان.

وبسؤاله قرر بعودة نجلته للمنزل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في غيابها.

وبسؤال الفتاة قالت إنها مرت بحالة نفسية سيئة بسبب سوء معاملة والدها لها، وترك المنزل والعودة مرة أخرى بمحض إرداتها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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