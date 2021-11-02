«سوء تفسير».. سفارة بكين تكشف حقيقة طلب تخزين المواد الغذائية في الصين

بعد ما أثارته أنباء عن إعلان صيني نحو تخزين المواد الغذائية.

نفت سفارة الصين بالقاهرة ما تم تداوله عن وجود أزمة في تخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت السفارة” أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرًا “إشعارًا حول القيام ما يلزم للحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق في فصلي الشتاء والربيع” .

وأوضحت السفارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه هناك سوء تفسير لما نشرته وزارة التجارية الصينية أنها “تشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة تلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ “، مؤكدة أن امدادات الضرورية اليومية كافية في الأماكن المختلفة.

وكانت قناة العربية الإخبارية نقلت في نبأ عاجل أن الصين طلبت من مواطنيها بدء تخزين مواد غذائية استعداد لحالة طوارئ ، لم يتم تحديدها بعد.

وزادت التكهنات بشأن الدعوة الحكومية، حيث قال البعض إنها تأتي استعدادا لموجة أكثر شراسة من فيروس كورونا، وقال آخرون إن معلومات لدى السلطات عن فيروس آخر سينتشر خلال الشتاء، فيما ربط آخرون الدعوة بالتوترات المتصاعدة مع تايوان.

قبل أن يذكر نفي السفارة.

وأعلن منتدى رجال الأعمال العرب في الصين ، عدم اتجاه الصين إلى شراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية.