ثقافة وفنون

سهير المرشدى وسامح يسرى فى ملتقى الهناجر.. السبت

برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى أحمد حمديينظم ملتقى الهناجر الثقافى، برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، ندوة المرأة ويعنى إيه كلمة وطن، السبت المقبل، فى تمام الساعة 7 مساء، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا برئاسة الفنان القدير محمد دسوقى.ضيوف الملتقى