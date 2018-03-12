سهير المرشدى وسامح يسرى فى ملتقى الهناجر.. السبت

برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى
أحمد حمدي
ينظم ملتقى الهناجر الثقافى، برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، ندوة المرأة ويعنى إيه كلمة وطن، السبت المقبل، فى تمام الساعة 7 مساء، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا برئاسة الفنان القدير محمد دسوقى.
ضيوف الملتقى الفنانة الكبيرة سهير المرشدى والمطرب الكبير سامح يسرى والدكتورة أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة والسكان ومايسة عطوة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر، وسناء سعيد عضو المجلس القومى للمرأة.
ويصاحب الملتقى فرقة أوتار الموسيقية الغنائية، تدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد.