سهى عرفات: أعتذر عن تدنيس وحرق علم الإمارات وشتم رموزها

وجهت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اعتذارا للإمارات وشعبها، في أعقاب حرق علم الإمارات في القدس تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل.

وقالت عرفات عبر حسابها الرسمي في إنستجرام: “أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دوله الإمارات الحبيبة”.

وأضافت: “هذه (الأفعال) ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا”.

وقالت: “الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.. أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية ولحد الآن”.

وتابعت: “أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب”. View this post on Instagram اريد ان اعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني الى الشعب الاماراتي وقيادته عن عن تدنيس وحرق علم الامارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دوله الامارات الحبيبه. هذه ليس من شيمنا واخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضيه. اقول لاجيالنا ان تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الامارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضيه ولحد الان. اعتذر لشعب وقياده الامارات عن اي ضرر صدر من اي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب. واعتذر من ام الامارات سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك عن هذه التصرفات الغير مسؤوله. A post shared by Suha Arafat سهى ياسر عرفات (@officialsuhayasserarafat) on Aug 21, 2020 at 5:25am PDT

وقالت: “أعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة”.

وكانت الإمارات قد أعلنت قبل أسبوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وشرعت في توقعي عدة اتفاقيات تعاون معها في جميع المجالات.

وانتقد مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الاتفاق.

ومن جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية، دولة الإمارات بالتراجع عن اتفاق “تطبيع العلاقات” مع إسرائيل، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية عن استدعاء سفيرها من أبوظبي “بشكل فوري”.