سهى عرفات: أعتذر عن تدنيس وحرق علم الإمارات وشتم رموزها

وجهت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اعتذارا للإمارات وشعبها، في أعقاب حرق علم الإمارات في القدس تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل.
وقالت عرفات عبر حسابها الرسمي في إنستجرام: “أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دوله الإمارات الحبيبة”.
وأضافت: “هذه (الأفعال) ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا”.
وقالت: “الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.. أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية ولحد الآن”.
وتابعت: “أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب”.
وقالت: “أعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة”.
وكانت الإمارات قد أعلنت قبل أسبوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وشرعت في توقعي عدة اتفاقيات تعاون معها في جميع المجالات.
وانتقد مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الاتفاق.
ومن جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية، دولة الإمارات بالتراجع عن اتفاق “تطبيع العلاقات” مع إسرائيل، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية عن استدعاء سفيرها من أبوظبي “بشكل فوري”.