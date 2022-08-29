«سهولة» تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلى 3.5 مليار جنيه بحلول 2024

قال أحمد الشنوانى الرئيس التنفيذى لـ«سهولة للتمويل الاستهلاكى»، إن الشركة تُخطط للوصول بحجم عملياتها إلى 3.5 مليار جنيه بحلول 2024.

ولفت إلى تنفيذ عمليات بقيمة371 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تستهدف شركته منح 329 مليونا أخرى حتى نهاية 2022.

وأضاف الشنوانى فى حوار مع «المال»، أن قاعدة عملاء الشركة منذ بدايتها عام 2020 وحتى النصف الأول من العام الجارى سجلت حوالى 45 ألف عميل.

ولفت إلى أن «سهولة» تُخطط لإتمام زيادة جديدة فى رأسمالها، قبل نهاية العام الجاري، بواقع 50 مليون جنيه أخرى يمولها بنك مصر بالكامل، موضحًا أن رأس المال المدفوع يُسجل حاليًا 200 مليون والمرخص به حوالى 450 مليونا.

وأشار إلى أن مفاوضات حالية مع عدد من البنوك المحلية للحصول على تسهيلات ائتمانية بـ400 مليون جنيه خلال العام الجاري، وذلك بغرض دعم معدلات السيولة المالية.

وقال إن «سهولة» تسعى لتوسيع قاعدة عملائها، عبر التعاقد مع الشركات لتقديم خدمات تقسيط متكاملة لموظفيها.

على جانب آخر، لفت الشنوانى إلى أن «سهولة» تسعى لطرح بطاقة جديدة خاصة بها، بحدود ائتمانية معينة تُتيح لحاملها تمويل أى عملية شراء من العلامات التجارية المتاحة فى السوق.

ولفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من البنوك الى جانب بنك مصر – الكيان الأم – لإصدار تلك البطاقات، والذى من المتوقع أن يتم خلال العام المقبل بمستهدفات أولية تصل إلى استقطاب 20 ألف عميل.