«سهولة» تخطط لرفع رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه قبل نهاية 2022

قال أحمد الشنواني لرئيس التنفيذى لشركة “سهولة للتمويل الاستهلاكي”، التابعة لبنك مصر، إن الشركة تخطط لرفع رأسمالها المدفوع بقيمة 50 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي 2022.

وأضاف أن تلك الزيادة ستمول من جانب بنك مصر بالكامل، موضحًا أنه منذ يونيو 2021 تم رفع رأس المال المدفوع للشركة مرتين.

وأشار إلى أن رأس المال المدفوع للشركة كان يسجل 60 مليون جنيه حينها، وتم رفعه بواقع 40 مليونًا في المرة الأولى، ليصل إلى 100 مليون، ثم تمّت مضاعفته مجددًا ليصل إلى 200 مليون، كما تم رفع رأس المال المرخص 450 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن “المال” كانت قد نشرت مؤخرًا أن بنك مصر نفَّذ عملية الاستحواذ على كامل أسهم «سهولة للتمويل الاستهلاكى» التى كانت تتبع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» بنسبة 98.8% بقيمة 173 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر حينها، أن ذلك يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة بين الكيانين، والتي تم الشروع فيها مؤخرًا عقب إتمام صفقة الاستحواذ التي تمت من جانب البنك على «سى آى كابيتال» خلال شهر مارس من 2021.