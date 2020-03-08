“سهولة” تتفق مع 5 بنوك مصرية لتمويل جزء من عملياتها بالسوق المحلية

قال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سهولة للبيع بالتقسيط، إحدى شركات المجموعة المالية سى آى كابيتال، إنها اتفقت مع ٥ بنوك مصرية لتمويل جزء من عملياتها فى السوق المحلية.

وتستهدف الشركة ضخ نصف مليار جنيه خلال عامها الأول 2020، موزعة على جزء من مواردها الذاتية والباقى من البنوك.

وأضاف فى مؤتمر صحفى تعقده الشركة حالياً أن سى أى تمثل ذراع التمويل الاستهلاكى فى منصة سى آى كابيتال للخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن رأسمالها المدفوع يبلغ حالياً 60 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادته حال الاحتياج لذلك مستقبلاً مع توسع أعمال الشركة.

كان البرلمان المصرى قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي “البيع بنظام التقسيط”.

ويضع مشروع القانون رقابة حقيقة على مزاولة النشاط، بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستطيع اقتنائها نقداً مثل ”السيارات” أو “الأجهزة المنزلية”.

ولا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا حسب أحكام القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل فى كل الأحوال عن 6 أشهر.

كتب – أحمد الدسوقى