سهم «CIB» يدفع «EGX30» لاستهداف مستويات 11000 نقطة

قال خبراء التحليل الفنى إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 يشهد حالة من الزخم، مدعوما بالأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى، الذى ارتفع أمس بنحو %5.13 ليسجل 29.30 جنيه، فضلا عن تحركات الأسواق العالمية.

وأضافوا أن المؤشر يواجه مستويات مهمة عند 10450 – 10500 نقطة، والتى يفتح تجاوزها المجال لمستهدفات صعودية تمتد إلى 11000 وقد تصل إلى 11750، مرورًا بمناطق مقاومة 10600 – 10800 نقطة.

وأوضحوا أن التحركات العرضية تسيطر على مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، حتى تمكنه من اختراق مستوى 2260 نقطة، كأول إشارة إيجابية تدفعه لاستهداف 2300 – 2400 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تباين، إذ ارتفع EGX30 بنحو %1.49 ليغلق على 10475 نقطة، فيما تراجع EGX70 بنحو %0.68 مسجلا 2209 نقطة، وهبط EGX100 بنسبة %0.27 ليصل إلى 3169 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم نحو 992.48 مليون جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنحو 4.55 مليار جنيه، ليسجل 716.04 مليار جنيه مقابل 711.49 مليار، وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 6.46 و21.86 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للمصريين بقيمة 28.32 مليون جنيه.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 واصل الصعود أمس بدعم من الأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى، والذى يعود له الفضل فى التحركات الصاعدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي اقترب من مستهدفاته بالقرب من 10500 نقطة والتى من الوارد اختراقها اليوم -الأربعاء-، متوقعًا أن تدفع التحركات الإيجابية لسهم CIB، وظهور القوى الشرائية فى أسهم القطاع العقارى، EGX30 نحو استهداف 10800 نقطة.

وحدد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، مستويات حماية الأرباح للمستثمر على الأجل القصير بنحو 10320 نقطة، مرشحًا EGX70 للتحرك العرضى خلال الأجل القريب بين مستويى 2120 – 2260 نقطة.

وأشار جمال الدين إلى أن اختراق EGX70 مستوى 2260 نقطة سيدفعه نحو مناطق الـ 2400 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 استعاد مستوى المقاومة 10400 نقطة أمس بفضل الأداء الإيجابى وصعود الأسهم القيادية.

وتوقع استهداف EGX30 مستوى المقاومة 10600 نقطة، لافتًا إلى أنه فى حال ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية فقد يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى الدعم 10400 نقطة.

ولفت عيد إلى أنه رغم هبوط EGX70 إلا أنه نجح فى البقاء أعلى مستوى 2200 نقطة، ما قد يدفعه إلى اختبار لمقاومة 2260 نقطة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الاستقرار فمن المتوقع أن يتجه لاختبار الدعم الثانى عند 2160 نقطة.

وقال محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية بشركة Tradepedia، إن مؤشر EGX30 اقترب من منطقة مقاومة رئيسية 10450-10500 نقطة، لافتًا إلى أنه حال اختراقها سيستهدف مستويات 10950 – 11000 نقطة ثم 11750 نقطة لاحقًا.

ونوه بأنه حال عدم قدرة EGX30 على تأكيد اجتياز مستوى 10450 – 10500 نقطة، قد يتعرض لعمليات جنى أرباح، لافتًا إلى أن المؤشر يواكب تحركات الأسواق العالمية والتى تشهد حالة من الزخم الإيجابى، فضلا عن ارتفاعات سهم البنك التجارى الدولى.

وحدد رضوان مستهدف سهم البنك التجارى الدولى حاليا قرب 30 جنيه، ثم 33 حال استمرت الإيجابية، الأمر الذى سينعكس على السوق بأكملها.

و قال رضوان، إن EGX70 لايزال يتحرك فى إطار عرضى ما بين مستوى الدعم 2100 نقطة ومستوى المقاومة 2300 نقطة، مشيرًا إلى أنه يجب تخفيف المراكز بالقرب منه وتحديدًا الحسابات الهامشية.