تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى بنهاية جلسة أمس -الثلاثاء- نتيجة تراجعات سهم البنك التجارى الدولى CIB بسبب توزيعه كوبونًا نقديًا، وضغط بيعى للأجانب.

وهبط سهم البنك التجارى الدولى CIB بنسبة %2.96 مسجلًا 46.5 جنيه، وقرر المصرف توزيع كوبون نقدى بقيمة 1.35 جنيه للسهم.

وتوقع خبراء البورصة أن تتحرك السوق بشكل عرضى حتى نهاية الأسبوع، فى ظل عدم قدرة المؤشر الرئيسى EGX30 على اختراق مقاومة 11600 – 11700 نقطة، بينما رشحوا EGX70 أن يكون بين 1900 و1970 نقطة.

وهبط EGX30 بنسبة %1.29 مستقرًا على 11380.85 نقطة، مع تراجع EGX70 بنسبة %0.10 مسجلًا مستوى 1934.7 نقطة، وEGX100 بنحو %0.32 ليصل إلى 2934.7 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 781.3 مليون جنيه، وبلغ عدد الشركات المتداولة بجلسة أمس 189، ارتفعت أسعار 45 منها، مقابل انخفاض 61 وثبات 83 شركة على أسعار جلسة أول أمس -الاثنين- وسجل رأسمال البورصة السوقى 732.9 مليار جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 41.3 و48.7 مليون جنيه على التوالى، مقابل توجه بيعى للأجانب بصافى قدره 90.120 مليون جنيه.

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، خبير سوق المال، إن سوق المال نجحت فى الصعود عقب انخفاض الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، وعاودت الهبوط بفعل جنى الأرباح، والصعود مجددًا، إلا أنها فشلت فى تخطى مقاومة 11600 –11700 نقطة.

وأضاف «السعيد» أنه ما دام مؤشر EGX30 أسفل منطقة المقاومة 11700 – 12000 نقطة، فإن التحركات العرضية ستظل مسيطرة عليه، متوقعًا حركة بين مستويى 11200 نقطة – 11700 نقطة على المدى القصير.

من جهته، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع سهم البنك التجارى الدولى الناتج عن صرف كوبون نقدى بقيمة 1.35 جنيه، كان السبب الرئيسى وراء تراجع مؤشر EGX30 بجلسة أمس، إضافة الى نهاية حق الاكتتاب الخاص بسهم فوري.

وأضاف أنه رغم الأداء الهابط لسهم البنك التجارى الدولى فإن جلسة أمس شهدت ارتفاع أسهم «هيرميس» الذى تخطى سعر عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبى الأول المحدد بنحو 19 جنيهًا، إذ سجل مستوى 19.6 جنيه.

وتوقع «غريب»، أن تتحرك المؤشرات بشكل عرضى حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ سيكون EGX30 بين مستوى الدعم 11100 نقطة إلى منطقة المقاومة 11550 نقطة.

ولفت «غريب»، إلى أن EGX70 سيتحرك بشكل عرضى بين مستوى الدعم 1900 إلى مقاومة 1970 نقطة.