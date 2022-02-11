سهم «هيرميس» يتصدر تنفيذات البورصة بدعم صفقة «أبو ظبي» الإماراتي

تصدّر سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة. وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم هيرميس استحوذ على 10.2% من التداولات بقيمة 458.6 مليون جنيه.

وتقدم بنك أبوظبى الأول، الأربعاء، لشراء حصة لا تقل عن 51 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس، بسعر تقديري 19 جنيهًا للسهم، ما يوازي 1.21 دولار.

يذكر أن مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.51% ليصل إلى 11578 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.16% إلى 2116 نقطة،

ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.66% إلى 3140 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.05%، ما يعادل 400 مليون جنيه، ليغلق عند 749.5 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب بحجم تداولات 919 مليون جنيه على الأسهم.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار سهم على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات بلغ 2 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 947 مليون جنيه على الأسهم

بينما أغلقت جلسة الأحد، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 625 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء تحليل فني، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية، الأسبوع الحالي، مدعومة بقرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة،

وظهور سيولة جديدة على خلفية قرب التداول على سهم ماكرو جروب، فضلًا عن الأداء الإيجابي لأسهم العقارات والبتروكيماويات والخدمات المالية.

ورجّح الخبراء تمكن مؤشر البورصة الرئيسي من اختراق مستوى 11800 نقطة، وصعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة في اتجاه 2200 نقطة.

وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليتمكن مؤشرها الرئيسى من الإغلاق على صعود قرب مستوى 11630 نقطة.

ورجّح «عطا» صعود مؤشر EGX30 ، ليتمكن من اجتياز مستوى 11800 نقطة الأسبوع الحالي، متوقعًا استهداف EGX70 الصعود في اتجاه مستوى 2200 نقطة.