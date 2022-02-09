سهم هيرميس يتصدر تنفيذات البورصة المصرية مدعوما بصفقة «أبو ظبي الإماراتي»

أغلق سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة مرتفعا بنسبة 9.3% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعاً بالإعلان عن تقدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة.

وارتفع السهم مع نهاية جلسة اليوم بنسبة 9.3% إلى 17.2 جنيه، في حين كان السهم قد حقق مستويات قياسية بنسبة صعود تجاوزت الـ 16% مطلع الجلسة.

وتصدر السهم تنفيذات السوق بقيمة 212 مليون جنيه بعد أن جرى التداول على 12.18 مليون ورقة مالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها خطاباً من بنك أبو ظبي الأول بشأن رغبته الاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقالت الهيئة في بيان للمتعاملين بالبورصة، اليوم الأربعاء، إن السعر المبدئي للعرض 19 جنيها للسهم لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وفي سياق مواز، أعلنت المجموعة المالية عن تلقيها اليوم عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة، بسعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم.

وقالت “هيرميس” في بيان إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروط بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجبارى على كامل أسهم الشركة، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقد أكد العرض السمعة الطيبة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى قوة فريق الإدارة والمستوى العالي للحوكمة، كما شدد العرض على أن موظفي الشركة هم عنصر حيوي في قدرتها على النمو والمنافسة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة يقوم حاليا بدراسة العرض، وسوف يفصح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.