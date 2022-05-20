سهم هيرميس الأنشط في تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

تصدّر سهم المجموعة المالية هيرميس قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم هيرميس استحوذ على 3.5% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الإجمالية بحوالي 567.3 مليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وذكر تقرير البورصة أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 6.24 جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليسجل 10549 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% مسجلا 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% عند 2768 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 1.26% إلى 691.2 مليار جنيه.

وسجلت البورصة المصرية قيم تداولات قدرها 20.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك مقابل 14.9 مليار جنيه محققة الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 18.43% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 81.57 % خلال الأسبوع ذاته.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 218.4 مليون جنيه تقريبا، بعد استحواذهم على 18.2% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية الأسبوع الماضي بقيم تعاملات قدرها 868.7 مليون جنيه.

وتذيل القائمة قطاع المرافق بتداولات هزيلة بلغت 3.1 مليون جنيه فقط.

يذكر أن مؤشرات البورصة أغلقت تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغ 693 مليون جنيه على الأسهم.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات بلغ 643 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغ 613 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات بلغ 817 مليون جنيه على الأسهم.

وأغلقت جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات بلغ 732 مليون جنيه على الأسهم.