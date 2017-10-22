سهم مينا للاستثمار العقاري يصعد 9% بمنتصف التعاملات

أسماء السيد:ارتفع سهم مينا للاستثمار العقاري والسياحي، بنسبة قاربت 9% بمنتصف تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري ليصل 1.77 جنيه .وأعلنت الشركة اليوم في بيان للبورصة المصرية، عن عدم تلقيها أي بيانات من مجموعة عارف الاستثمارية، للتخارج من استثماراتها بها، إضافة إلي عدم وجود نيه لدي



أسماء السيد:

ارتفع سهم مينا للاستثمار العقاري والسياحي، بنسبة قاربت 9% بمنتصف تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري ليصل 1.77 جنيه .

وأعلنت الشركة اليوم في بيان للبورصة المصرية، عن عدم تلقيها أي بيانات من مجموعة عارف الاستثمارية، للتخارج من استثماراتها بها، إضافة إلي عدم وجود نيه لديها للتخارج من استثماراتها في مصر، ما قد يكون مثل دعمًا ايجابيًا للسهم .

كان أحد المواقع الإخباريى قد نشر مؤخرا ما يفيد قيام مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، ﻹعادة هيكلة استثماراتها إجمالاً .

وكانت شركة “مينا للاستثمار السياحي “، أعلنت مؤخرًا عن توقف أعمالها الخاصة بمشروع إنشاء مول تجاري وإداري في كومباوند مينا جاردن سيتي، بعد أن قام جهاز أكتوبر بسحب التراخيص الخاصة بالمول، بسبب وجود مخالفات.

