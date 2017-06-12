سهم مينا فارم يتصدر قائمة الأكثر تراجعًا في البورصة

أسماء السيدتصدر سهم مينا فارم بنهاية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا في البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلق عند 54.94 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%، مقارنة بإغلاقه أمس عند 59.41 هابطًا بنحو 7.5% .وبلغت قيم التداول على الأسهم، 833 مليون جنيه، ومن

أسماء السيد

تصدر سهم مينا فارم بنهاية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا في البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلق عند 54.94 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%، مقارنة بإغلاقه أمس عند 59.41 هابطًا بنحو 7.5% .

وبلغت قيم التداول على الأسهم، 833 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهم، سيطر الارتفاع على اداء 52 سهم، وانخفض 95، بينما لم يتغير 25 .

وواصلت البورصة تراجعها بجلسة اليوم الاثنين بضغط من مبيعات مؤسسات محلية وعربية، دفعت المؤشر الثلاثيني للإغلاق خاسرا نحو 1%، وسط تداولات محدودة.

وأنهى EGX30 تداولات اليوم على تراجع نسبته 0.91% إلى مستوى 13491 نقطة، كما تراجع نظيره الدولاري بنسبة مماثلة ليغلق عند مستوى 2531.65 نقطة، كما تراجع EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 0.58% إلى مستوى 2094 نقطة.