سهم موبكو للأسمدة يربح 7 جنيهات في أول 9 أشهر من عام 2022

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو ، ارتفاع ربحية سهم الشركة بقيمة 7 جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى 2022.

وكشفت قوائم موبكو المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 22.08 جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 15.36 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 12.2 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى ، مقارنة بمبيعات بلغت 7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى 2021.

كذلك ارتفعت تكاليف المبيعات إلى 5.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022 ،مقارنة بتكاليف بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

سهم موبكو للأسمدة يسجل قفزة ربحية قياسية بنسبة 365% فى ستة أشهر

البورصة المصرية

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة، ارتفاع نصيب السهم من الأرباح لمستوى قياسى بنسبة 365.2% تقريبا خلال النصف المنتهى يونيو الماضى.

وكشفت قوائم موبكو المستقلة المرسلة للبورصة (3 أغسطس الماضي) تضاعف نصيب السهم من الأرباح بمعدل أربع مرات وثلت تقرييا ليسجل 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنصيب بلغ 2.68 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت النتائج تضاعف صافى أرباح الشركة إلى 2.85 مليار جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى أرباح بلغت 655.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 1.46 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى 2021.

موبكو ضاعفت أرباحها إلى 4.79 مليار جنيه خلال العام الماضي

وأظهرت نتائح أعمال سنوية سابقة للشركة تضاعف صافى أرباحها إلى 4.79 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 2.49 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كذلك ارتفعت تكاليف المبيعات إلى 1.35 مليار جنيه خلال النصف ،مقارنة بتكاليف بلغت 604.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 10.25 مليار جنيه خلال العام المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 7.33 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، وفقا لنتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة 6 أبريل الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة وعموميتها فى وقت لاحق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 10 جنيهات للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 10 أبريل الماضى.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات لـ«المال» عن مفاوضات حالية بين صندوق أبوظبى السيادى الإماراتى والحكومة المصرية لشراء حصة إضافية بنحو %10 إلى %15 فى شركة موبكو.

مصادر : صندوق سيادي إماراتى يتفاوض على شراء حصة إضافية تصل إلى 15%

وقالت المصادر لـ «المال» إن الحصة الجارى التفاوض بشأنها حاليًا تدور حول 10-15% من الأسهم المملوكة للجهات الحكومية فى «موبكو»، وتضم كلًا من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وغيرهما.

وأضافت المصادر أن مكتب «بيكر ماكينزى» يمثل المستشار القانونى للصفقة الجارى التفاوض بشأنها حاليًا ، وفقا للخبر المنشور بجريدة المال بتاريخ (2 أغسطس).

وأفصحت موبكو فى 12 أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية 20% من حصتها فى موبكو إلى شركة «ألفا أوركس ليميتد” التابعة لشركة أبو ظبي القابضة «ADQ» مقابل 266.5 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى هذه الصفقة 5.81 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأورق المالية، وانخفضت حصة وزارة المالية بعدها من 26% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

ودخلت وزارة المالية المصرية إلى هيكل ملكية موبكو فى 28 ديسمبر 2020، فى إطار تسوية نزاع تحكيم دولى ممتد منذ سنوات مع شركة أجريوم إيجيبشن هولدنجز المالكة لنحو 26% من الأسهم آنذاك (اشترت الوزارة تلك الحصة بقيمة 2.9 مليار جنيه).

وجاءت صفقة دخول أبو ظبي القابضة إلى موبكو فى إطار عمليات شراء واسعة نفذت بالتوازى على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار، هى : البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة،فورى للمدفوعات الإلكترونية.

ويبلغ رأسمال موبكو الحالى 2.29 مليار جنيه موزعًا على 229 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التى تستحوذ على (30.75%).

كما تستحوذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار على 25%، إضافة إلى حصة ألفا أوركس الإماراتية بنسبة 20%، وصولا إلى حصص بنسبة 7.62% لشركة إيجاس، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 4 أكتوبر الماضى.