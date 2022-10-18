سهم مصر للألومنيوم يقفز 20% متصدرا الارتفاعات بالبورصة اليوم

قفز سهم شركة مصر للألومنيوم 20% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء متصدرا ارتفاعات الأسهم المقيدة مناصفة مع سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

وأغلق سهم مصر للألومنيوم الجلسة عند مستوى سعري 24.1 جنيه بعد أن تم التداول على 21.7 ألف ورقة مالية بلغت قيمتها 52.5 مليون جنيه.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، أمس الاثنين، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 4.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وكان مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم قد اقترح توزيعات نقدية بقيمة 50 قرشًا على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن المقترح تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 50 قرشاً لكل سهم، رهناً بموافقة الجمعية العامة للشركة.

وتضاعفت أرباح الشركة 87.4 مرة خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، لتصل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 28.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وقفزت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي إلى 14.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في العام المالي السابق له.