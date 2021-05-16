سهم مصر للألومنيوم يصعد 25% بدعم ارتفاع سعر المعدن عالميًا (جراف)

سجل سهم مصر للألومنيوم قفزة صعودية نسبتها 24.6% بالتداولات السابقة لإجازات عيد الفطر مباشرة، ليغلق عند مستويات 16.6 جنيه.

توقعات باستمرار المكاسب الأسبوع الحالي

وأرجع محللون القفزة التي حققها السهم إلى ارتفاعات أسعار المعدن بالبورصات العالمية، متوقعين استمرار الأداء الإيجابي للسهم بتداولات الأسبوع الحالي.

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاعات اسعار المعادن بالبورصات العالمية ومن بينها الألومونيوم انعكست على سهم مصر للألمونيوم، متوقعا استمرار الأداء الإيجابي للسهم الفترة المقبلة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السهم استفاد من صعود المعدن عالميا، وأنه سيواصل الأداء الصعودي الفترة المقبلة.

وقال تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا، إن أسعار السلع الأولية سجلت انتعاشة بالربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاعها 30% متوقعا أن تظل قريبة من هذه المستويات العام الحالي بالكامل.

وسجلت أسعار جميع الخامات بالبورصات العالمية صعودا مؤخرا بعد خفض الصين إنتاجها من الصلب، وارتفاع الطلب من جانبها على المعادن الأخرى مثل الألومنيوم والصاج.