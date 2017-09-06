سهم مصر للألومنيوم يرتفع 690% في 8 أشهر

منى عبدالباري سجل سهم مصر للألومنيوم ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة تجاوزت 690% ليصعد من مستوى 12.48 جنيه مطلع العام إلى 98.62 جنيه بنهاية شهر أغسطس المنقضي. وكان سهم مصر للألمونيوم صعد بجلسة 2 أغسطس الماضي لأعلى مستوى له في أكثر من 9 سنوات إلى مستوى بنسبة 10% عند

منى عبدالباري

سجل سهم مصر للألومنيوم ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة تجاوزت 690% ليصعد من مستوى 12.48 جنيه مطلع العام إلى 98.62 جنيه بنهاية شهر أغسطس المنقضي.

وكان سهم مصر للألمونيوم صعد بجلسة 2 أغسطس الماضي لأعلى مستوى له في أكثر من 9 سنوات إلى مستوى بنسبة 10% عند سعر 84.07 جنيه، بقيمة تداول بلغت 5 ملايين جنيه.

وأغلق سهم مصر للألمونيوم تداولات جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 96.93 جنيه، بتراجع نسبته 2.7%، بتداولات إجمالية قيمتها 6.8 مليون جنيه.

وشهدت شركة مصر للألومنيوم طفرة في صافي أرباحها ومبيعاتها خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 97% إلى مستوى 1.336 مليار جنيه، مقارنة بـ 30.806 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم من أرباح تحرير سعر الصرف في ضوء تصدير الشركة أكثر من 50% من إنتاجها.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 45%، بنهاية مايو 2016 لتصل إلى 8.198 مليار جنيه مقارنة بـ4.542 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت الشركة قالت في بيان مرسل لإدارة البورصة قبل إعلانها النتائج المالية للعام المالي إنها تتوقع العودة للربحية نظرا للقفزة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 في ضوء تصدير أكثر من 56% من الإنتاج.

وأشارت إلى أن أحد أسباب الارتفاع المتوقع في الأرباح هو ارتفاع سعر المعدن ببورصة المعادن بلندن من 1537.17 دولار للطن بنهاية مارس 2016 إلى 1600.91 دولار للطن بنهاية يونيو 2016، وهو ما يمثل فارق قدره 63.74 دولار للطن.