سهم مصر لإنتاج الأسمدة على قمة تداولات البورصة الأسبوع الماضي

تصدر سهم «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 9.3% من إجمالي تداولات الأسهم.

وسجل إجمالي قيمة تداولات البورصة المصرية تراجعًا خلال الأسبوع الماضي إلى 176.3 مليار جنيه بعد التعامل على 5032 مليون ورقة مالية من خلال 666 ألف عملية، مقارنة مع 235.6 مليار جنيه في الأسبوع المنتهي الخميس 19 أكتوبر.

واستحوذت الأسهم على 12.66% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بنهاية الأسبوع الماضي.

مصر لإنتاج الأسمدة على قمة التداولات بـ 2.03 مليار جنيه

وتصدر سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو تداولات خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.03 مليار جنيه وبحصة 9.3% من إجمالي تعاملات الأسهم بعد تنفيذ 3.11 مليون ورقة مالية.

وحل سهم البنك التجاري الدولي – مصر في المرتبة الثانية بقيمة 1.95 مليار جنيه وبحصة سوقية 9% بعد التعامل على 33.46 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم بلتون المالية القابضة في المرتبة الثالثة بقيمة 1.27 مليار جنيه بعد التعامل على 417.72 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» المرتبة الرابعة بقيمة 996.4 مليون جنيه وبصحة 4.6% بعد التعامل على 88.8 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مجموعة إي إف جي القابضة على المرتبة الخامسة بـ 935.66 مليون جنيه من خلال تنفيذ 57.7 مليون جنيه.

وفي المرتبة السادسة، جاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بقيمة 888.79 مليون جنيه بعد التعامل على 61.88 مليون ورقة مالية.

وفي المركز السابع سجل سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة 780.86 مليون جنيه من خلال التعامل على 8.6 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الثامنة، سجل سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية تداولات بقيمة 764.4 مليون جنيه بعد التعامل على 65.7 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تاسعا بـ 652.31 مليون جنيه بعد التعامل على 30.9 مليون مالية.

وفي المرتبة العاشرة سجل سهم حديد عز تداولات بقيمة 549.67 مليون جنيه بعد التعامل على 7.07 مليون ورقة مالية.