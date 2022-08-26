سهم مدينة نصر للإسكان يقفز 22% خلال أسبوع وسط تداولات ضخمة

قفز سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بنسبة 22% ليغلق عند 3.21 جنيه للسهم .

وشهد سهم مدينة نصر تداولات ضخمة الأسبوع الماضي بقيمة 647.7 مليون جنيه بعد التداول على نحو 218.7 مليون سهم.

وكانت شركة “سوديك” تقدمت مؤخرا بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم “مدينة نصر” بسعر استرشادي يتراوح من 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم.

وأكدت “سوديك” أن الفحص النافي للجهالة يعد أحد شروط عرض الشراء في حين رفض مجلس إدارة مدينة نصر هذا العرض ودعا إلى عقد جمعية عمومية للحصول على موافقتها أو رفضها على إجراء الفحص.

ولكن مساهمى شركة مدينة نصر للإسكان رفضوا بعدها طلب “سوديك” بشأن الفحص، وأكدت مدينة نصر في بيان لاحق أنها مستعدة لحوار جاد لتوضيح وتدقيق البيانات والحقائق عن الشركة للوصول إلى القيمة العادلة للسهم.

وكانت مصادر في سوق المال توقعت لـ”المال” أن تجذب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الاهتمام من جانب كيانات عربية أخرى مثل الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن استحواذ أسهم التداول الحر على أكثر من 50% من أسهم شركة مدينة نصر من شأنه جذب مستثمرين لشراء حصص فيها سواء أقلية أو أغلبية.

وتابعت: توجد عدة سيناريوهات للشركة خلال الفترة المقبلة من ضمنها ظهور أطراف جديدة ترغب فى شراء حصص أقلية أو أغلبية في الشركة، أو اتجاه شركة سوديك لإعادة النظر فى سعر عرض الشراء ، مع تغيير بعض الشروط في الصفقة.

وأضافت أن السيناريو الثاني يتمثل في تركيز الشركة على تطوير أراضيها والمضي قدما باستكمال مشاريعها خاصة في ظل إعلانها خلال الفترة الماضية عن خطة لتطوير محفظة الأراضي متعددة الاستخدامات.

وأكدت المصادر أنه لم يتم بعد تقديم أي عروض استحواذ لشركة مدينة نصر، وأن الأمر لازال في طور المفاوضات.

وقالت المصادر إنه في حال قيام أي طرف بشراء حصص في شركة مدينة نصر خلال الفترة المقبلة فسيتم ذلك بسعر أعلى من القيمة التي عرضتها سوديك للاستحواذ على الشركة مؤخرا.