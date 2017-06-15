سهم مجموعة فيات كرايسلر يهبط 2%

هبط سعر سهم مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات بأكثر من 2 %، خلال تعاملات اليوم الخميس، فى بورصة نيويورك ليصل إلى 10.69 دولار، بعد أن أعلنت المجموعة أنها ستستدعي 297 ألف سيارة من موديلات 2011 و2012 من أسواق أمريكا الشمالية، بسبب عيوب في الوسائد الهوائية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة فيات كرايسلر ستستدعى السيارات الصغيرة طراز دودج جراند كارافان إنتاج 2011 و2012، بسبب حوادث تسببت فى إصابة ثماني أشخاص إصابات طفيفة.

وأشارت شركة فيات كرايسلر إلى أن المشكلة تكمن في احتمال حدوث ماس كهربائي في كابل الوسادة الهوائية التي في جانب السائق، مما قد ينتج عنه انطلاقها من دون إنذار وبدون حاجة لانطلاقها.

كانت مجموعة فيات كرايسلر استدعت عشرات الملايين من السيارات في السنوات الأخيرة، بسبب مشكلات خطيرة في الوسائد الهوائية.