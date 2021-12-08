سهم مجموعة تداول السعودية يقفز بنسبة 20% في أول تعاملاته

كان السهم قد فتح التعاملات على ارتفاع بنحو 10%

قفز سهم مجموعة تداول السعودية التي تملك وتدير بورصة المملكة، بنحو 20% في أول ظهور له بسوق الأسهم، اليوم الأربعاء. وكان السهم قد فتح التعاملات على ارتفاع بنحو 10% على سعر إدراجه في أول تداول له في سوق الرياض، ثم قفز 10% أخرى. وجرى تسعير السهم عند أعلى النطاق المحدد، الأسبوع الماضي، عند 105 ريالات (27.99 دولار) للسهم. وفتح السهم اليوم على 115.4 ريال اليوم. ثم زاد سعر السهم إلى 126.6 ريال.

صعود سهم مجموعة تداول السعودية

جدير بالذكر أن حدود الارتفاع والانخفاض الكبيرة سيتم تطبيقها فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودًا وهبوطًا.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

وانتهت، الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحدٍّ أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

كانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021، ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فردًا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال. وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2021.

وجمعت مجموعة تداول 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) في طرح عام أولي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 121 مرة عدد الأسهم المطروحة.

هبوط المؤشر الرئيسي

وجاء الصعود الهائل للسهم رغم هبوط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3%.

وتأثرت البورصة بانخفاض 0.4% في أسهم مصرف الراجحي، وتراجع 1.4% في أسهم البنك الأهلي السعودي؛ أكبر بنوك المملكة.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد يومين من المكاسب، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقييم التأثير الكامل للسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية.