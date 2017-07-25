سهم ليسيكو يقفز 10% بعد الإعلان عن شراء أسهم الخزينة

مصطفى طلعت: قفز سهم ليسيكو مصر بنحو 10%، مسجلا مستوى 4.9 جنيها، قبل نصف ساعة على إغلاق تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وذلك مدعوماً بفتح سوق الصفقات الخاصة "OPR" لشراء وبيع أسهم خزينة الشركة. وقررت البورصة المصرية، فتح سوق الصفقات الخاصة…

مصطفى طلعت:

قفز سهم ليسيكو مصر بنحو 10%، مسجلا مستوى 4.9 جنيها، قبل نصف ساعة على إغلاق تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وذلك مدعوماً بفتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لشراء وبيع أسهم خزينة الشركة.

وقررت البورصة المصرية، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء لعدد 8 ملايين سهم خزينة للشركة بسعر 6 جنيهات، لمدة خمسة أيام عمل بداية من اليوم تنتهي بجلسة 31 يوليو، وذلك بغرض تنشيط التعامل على السهم.

وأوصت إدارة البورصة جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وطالبت البورصة شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول بحيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.

يشار إلى أن القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، قد كشفت تحولها للربحية بقيمة 19.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 41.4 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال “ليسيكو مصر” 400 مليون جنيه، موزعا عبر 80 مليون سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم.