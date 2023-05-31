سهم «لوتس للتنمية والاستثمار» يرتفع 407% في أول تداولاته

ارتفع سعر سهم شركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي» بنحو 407% في أولى تداولاته بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية؛ ليسجل 0.51 جنيه في تمام الساعة 12:50 بتوقيت القاهرة .

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت شركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي» أولى تداولاتها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية على نسبة لا تقل عن 10.334% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة مع افتتاح جلسة تداولات اليوم الأربعاء.

يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة وافقت في وقت سابق على القيد المؤقت لأسهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، برأس مال مصدر قدره 56 مليون جنيه موزع على 560 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد ممثلة في 3 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.