سهم كليوباترا يتضاعف 3 مرات منذ الطرح

مدعوماً بنتائج الأعمال وصفقات الاستحواذ وزيادة رأس المال الأعصر: من الأسهم المستقرة.. ويستهدف 34 جنيها خلال سبتمبر مصطفى طلعت تضاعف السعر السوقي لسهم شركة مستشفى كليوباترا، أكثر من 3 مرات، منذ بداية التداول عليه بالبورصة مدعوماً بنتائج الأعمال القوية، وصفقات الاستحواذ التي أعلنت الشركة عنها

مدعوماً بنتائج الأعمال وصفقات الاستحواذ وزيادة رأس المال

الأعصر: من الأسهم المستقرة.. ويستهدف 34 جنيها خلال سبتمبر

مصطفى طلعت

تضاعف السعر السوقي لسهم شركة مستشفى كليوباترا، أكثر من 3 مرات، منذ بداية التداول عليه بالبورصة مدعوماً بنتائج الأعمال القوية، وصفقات الاستحواذ التي أعلنت الشركة عنها مؤخراً، فضلاً عن الموافقة على زيادة رأس المال.

وصعد سهم كليوباترا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 29.99 جنيه، بتداولات بلغت 4 ملايين جنيه، خلال جلسة اليوم، وذلك قبل إيقاف البورصة التعامل عليه لمدة نصف ساعة نتيجة تجاوزه نسب الصعود المقررة.

يشار إلى أنه تم بدء التداول على السهم بالبورصة، في شهر يونيو 2016، بسعر 9 جنيهات، وتم تغطية الشريحة الخاصة في الطرح بمعدل 6.7 مرة، مع تغطية الطرح العام بحوالي 28.6 مرة.

وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط أن السهم مرشح للتحرك نحو مستوى 34 جنيها، خلال تداولات شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن السهم من الأسهم المستقرة في ويسير بأداء جيد منذ طرحه، لكنه أوضح أن السيولة ما زالت منخفضة على تداولات السهم.

يذكر أن شركة كليوباترا نجحت في الاستحواذ على مستشفيى القاهرة التخصصى والشروق، وضمهما لمجموعة كليوباترا، لتقدم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والمتخصصة وخدمات الطوارئ.

على جانب آخر، ارتفعت أرباح كليوباترا، خلال النصف الأول، من العام الحالى، لتسجل 52.6 مليون جنيه، مقابل 30.8 مليون، بنمو 71 % عن الفترة المماثلة، كما صعدت الإيرادات إلى 523.9 مليون جنيه، بمعدل نمو 27%.

وتقدمت الشركة أمس، بمستندات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام حصيلة الزيادة فى جذب وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ التوسعات المخططة، خلال المرحلة المقبلة بما فى ذلك تأمين مبلغ 580 مليون جنيه من تكلفة الاستحواذ على مستشفى جديدة، تضم 150 سريرا، بالإضافة إلى سداد جزء من القروض والعوائد المستحقة بقيمة 120 مليون جنيه، بغرض تخفيض المصروفات التمويلية في ظل ارتفاع معدل الفائدة البنكية في الوقت الحالي.

ويبلغ رأسمال “كليوباترا” الحالي 100 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.