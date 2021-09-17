سهم فوري يتصدر تنفيذات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذ على 7.7% من التداولات، بقيمة 577.6 مليون جنيه.

تصدّر سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة. وذكر تقرير البورصة، الذي وصل «المال» نسخة منه، أن سهم الشركة استحوذ على 7.7% من التداولات، بقيمة 577.6 مليون جنيه. وشهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب، وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 10996 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.1% إلى 2866 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% إلى 3866 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.72%، ما يعادل 5 مليارات جنيه، ليغلق عند 726.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 62.30% .

واستحوذت 3 قطاعات على 52% من تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية الأسبوع المنقضي، بقيم تعاملات 2.1 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 28%.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنسبة 13.6% وتداولات قدرها مليار جنيه.

واحتلّ قطاع الاتصالات والاعلام المرتبة الثالثة، بنسبة 10.5%، وقيم تعاملات 784.4 مليون جنيه.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن البورصة المصرية تختبر حاليًّا مستوى 11000 نقطة، موضحةً أن تمكنها من تجاوز مستوى المقاومة 11150 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة، بفعل جني الأرباح والتي استمرت على مدار الأسبوع قبل الماضي.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهي المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.