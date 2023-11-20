سهم «فتنس برايم» يحلق صاعدًا بنسبة 65% أول أيام تداوله بالبورصة

أنهى سهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية جلسة الإثنين، أول أيام تداوله بالبورصة المصرية -بورصة النيل- صاعدا 65.5%، مغلقا عند مستوى 1.98 جنيه، مقارنة بـ1.120 جنيه مع بدء التعاملات.

واستقبلت بورصة النيل اليوم سهم شركة فتنس برايم التي تستهدف خطة توسعية تشمل مضاعفة رأس مالها، والتوسع جغرافيا داخليا، واستهداف السوق السعودية، وفقا لما أعلنه المهندس سامح المنجوري الرئيس التنفيذي للشركة خلال فاعلية بدء التعامل على السهم صباح اليوم.

وقالت البورصة المصرية، إنه سيتم بدء التداول اليوم دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها، وأن يتم التداول اعتبارا من جلسة غد الثلاثاء طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج بها الورقة المالية.

بدأت فتنس برايم نشاطها عام 2012، وكان هيكل ملكيتها يتوزع على 10 شركاء أفراد –قبل الطرح-، عائلة المنجوري هي المساهم الرئيسي ( سامح وبناته) بنحو 36% – قبل الطرح-، ويبلغ رأس المال المرخص به 331.2 مليون و المصدر والمدفوع 66.250 مليون جنيه.

وبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم، وتم تغطية الطرح العام وتنفيذه بنحو 20% من رأسمال الشركة البالغ 66 مليون جنيه، بحصيلة 31.8 مليون جنيه بسعر 1.20 جنيه للسهم.

وتولى مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة الاستشارات القانونية للطرح، وشاركت شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية “فاكت” كراعى معتمد للطرح ببورصة النيل، وعملت شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا.