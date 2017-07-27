سهم غاز مصر يقفز 132%

البورصة تلغي العمليات المنفذة على السهم لليوم الثاني على التوالي الشركة: لا توجد أحداث جوهرية غير معلنة تؤثر على حركة السهمالمال - خاصألغت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، جميع العمليات والطلبات المنفذة على سهم شركة غاز مصر، رغم إعلان الشركة عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة مؤثرة على حركة الس

البورصة تلغي العمليات المنفذة على السهم لليوم الثاني على التوالي

الشركة: لا توجد أحداث جوهرية غير معلنة تؤثر على حركة السهم

المال – خاص

ألغت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، جميع العمليات والطلبات المنفذة على سهم شركة غاز مصر، رغم إعلان الشركة عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة مؤثرة على حركة السهم.

يشار إلى أن سهم الشركة شهد قفزات سعرية متتالية، بداية من أوائل شهر يونيو الماضي بعد ارتفاعه من مستوى 87.36 جنيه إلى 202.79 جنيه، بنسبة نمو بلغت 132%، قبل إلغاء تعاملات اليوم.

يذكر أن البورصة قررت الغاء جميع العمليات المنفذة على غاز مصر خلال، جلسة أمس الأربعاء، بعد ارتفاعه بصورة كبيرة، بعد مقترح الشركة الاثنين الماضي، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.

وأعلنت البورصة مخاطبة الشركة 3 مرات، منذ مطلع يونيو الماضي، للإستفسار عن مدى وجود أحداث جوهرية تسببت في إرتفاع السهم، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع، ليظهر خبر الإعلان عن زيادة رأس المال مطلع الأسبوع الحالي.

يذكر أن أرباح “غاز مصر” ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.

