سهم غاز مصر يستأنف القفزات السعرية ويصعد 10%

أسماء السيدأنهى سهم "غاز مصر" تعاملاته بجلسة اليوم – اﻷحد- أولى جلسات اﻷسبوع الحالى على ارتفاع 10%، عند 228 جنيها، ليحتل بذلك الترتيب الثالث من بين الـ5 أسهم الأكثر صعودًا بالجلسة.يُذكر أن سهم غاز مصر سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المنقضية، ليصعد من 52 جنيهًا بشهر مارس إلى250 - 280



أسماء السيد

أنهى سهم “غاز مصر” تعاملاته بجلسة اليوم – اﻷحد- أولى جلسات اﻷسبوع الحالى على ارتفاع 10%، عند 228 جنيها، ليحتل بذلك الترتيب الثالث من بين الـ5 أسهم الأكثر صعودًا بالجلسة.

يُذكر أن سهم غاز مصر سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المنقضية، ليصعد من 52 جنيهًا بشهر مارس إلى250 – 280 جنيهًا خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لإيقاف التعامل على السهم لعدة مرات، ومطالبة الشركة بإعداد قيمة عادلة للسهم من خلال مستشار مالي مستقل.

واستعانت “غاز مصر” بـ«أصول عربية» والتى قدرت القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب هيئة الرقابة المالية، وبعد ذلك تخطى سعر السهم تلك القيمة ليصل إلى 207 جنيهات مؤخرًا.

وتوالت الأحداث المؤثرة على السهم، آخرها قيام شركة أكيومن لإدارة المحافظ برفع دعوة قضائية ضد رئيسى هيئة الرقابة المالية البورصة بصفتيهما، إضافة إلي شركة “أصول عربية” التى أعدت القيمة العادلة للسهم، وذلك للمطالبة بوقف العمل بدراسة القيمة العادلة لسهم غاز مصر واستندت الدعوى أيضًا إلى أن القيمة العادلة للسهم تصل إلى 686 جنيهًا كحد أدنى – من وجهة نظر مقيم الدعوى.

وتجدر اﻹشارة إلي أن السهم صعد خلال جلستى الأربعاء والخميس الماضيين بنسب بلغت 9 و5% على التوالى.

وتمتلك غاز مصر استثمارات فى كل من كار جاس وبترومنت، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز وصيانكو وبوتاجاسكو وتاون جاس والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول، بالإضافة إلى المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».