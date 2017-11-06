سهم طلعت مصطفى يواصل التراجع ويفقد نحو 7% في يومين

منى عبدالباريخسر سهم طلعت مصطفى نحو 7 % من قيمته خلال تداولات يومي الأحد والاثنين، حيث أنهى تداولات اليوم الاثنين عند مستوى 9.16 جنيه، بتراجع نسبته 6.7% مقارنة بتداولات الخميس الماضي.،وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بنهاية تداولات اليوم الاثنين، لليوم الثاني على

منى عبدالباري

خسر سهم طلعت مصطفى نحو 7 % من قيمته خلال تداولات يومي الأحد والاثنين، حيث أنهى تداولات اليوم الاثنين عند مستوى 9.16 جنيه، بتراجع نسبته 6.7% مقارنة بتداولات الخميس الماضي.،

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بنهاية تداولات اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي متراجعا بواقع 3.7%، مقارنة بمستوى إغلاق أمس الأحد.

و منذ إعلان السلطات السعودية أمس اعتقال عدد من المسؤولون، ورجال الأعمال السعوديون من بينهم الملياردير الوليد بن طلال، يشهد سهم طلعت مصطفى تراجعات متتالية بضغط من الشراكة الاستراتيجية المبرمة سابقا بين “طلعت مصطفى” و مجموعة فورسيزونز العالمية Four Seasons المملوكة للوليد بن طلال.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الاستثمار دكتورة سحر نصر، إن الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قرر زيادة استثماراته في مصر بقيمة 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.

وأنهت البورصة المصرية تداولات اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها لليوم الثاني على التوالي مُني فيه المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بتراجع نسبته 0.78%، مغلقا عند مستوى 14072.9 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، مغلقا عند مستوى 775.9 نقطة.

وفي المقابل أنهت البورصة السعودية تعاملاتها على ارتفاع 0.09% عند مستوى 6984 نقطة، بصعود لليوم الثاني على