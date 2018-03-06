سهم طلعت مصطفى يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات

سجل 10.67 جنيهاً بأعلى تنفيذات خلال 10 شهورمصطفى طلعتسجل سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى سعري له منذ فبراير 2015، أي منذ 3 سنوات، بعد ارتفاعه 4% ليصل إلى 10.67 جنيهاً.وتصدر السهم تداولات البورصة بجلسة اليوم بقيم قدرها 250 مليار جنيه، وهي التنفيذات الاعلى له

سجل 10.67 جنيهاً بأعلى تنفيذات خلال 10 شهور

مصطفى طلعت

سجل سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى سعري له منذ فبراير 2015، أي منذ 3 سنوات، بعد ارتفاعه 4% ليصل إلى 10.67 جنيهاً.

وتصدر السهم تداولات البورصة بجلسة اليوم بقيم قدرها 250 مليار جنيه، وهي التنفيذات الاعلى له منذ مايو 2017، اي منذ 10 شهور تقريباً، وذلك عبر بيع وشراء 23.7 مليون ورقة مالية.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة انهت التعاملات على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الرئيسي 1.99% عند مستوى 16022 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.70% ليصل إلى 881 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.50 % عند 2163 نقطة.

ويشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.38 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بقيمة 828.9 مليون في 2016، وتنافش الجمعية العمومية في 24 مارس الحالي توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة والبالغة 350.8 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال “طلعت مصطفى” 20.6 مليار جنيه موزعة بواقع 2.06 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

