سهم طاقة عربية يُنهى تعاملات الإثنين بصعود 3900%

أنهى سهم طاقة عربية تعاملاته بجلسة اليوم الإثنين والتي تمثل ثاني أيام تداوله بالسوق، صاعدًا بنسبة 3900% ليغلق عند 20 جنيه .

وقررت إدارة البورصة المصرية اليوم إلغاء 54 عملية منفذة على سهم شركة طاقة عربية بنهاية تعاملات الجلسة، عقب إلغاء جميع التعاملات التي تمت عليه أمس.

وكانت البورصة المصرية وافقت أمس على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس على أسهم شركة “طاقة عربية” وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية