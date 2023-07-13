سهم طاقة عربية يواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 20%

واصل سهم “طاقة عربية” تراجعة في البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع – على تراجع 20% مسجلا 12.6 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم بدء التداول على سهم “طاقة عربية” في البورصة المصرية يوم الأحد الماضي، وخلال تلك الجلسة حقق صعودا كبيرا ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بسعر 0.50 جنيه بداية التداولات، رغم تدني عدد الأسهم التي تم التعامل عليها والتي بلغت 1362 سهما فقط.



واضطر ذلك الصعود غير المبرر حينها رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني لإقرار إلغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها بالسوق الرئيسية على سهم طاقة عربية التي تمت بجلسة تداول الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية، وتعديل سعر الفتح لجلسة الاثنين ليصبح 0.50 جنيه للسهم.

ووافقت إدارة البورصة المصرية في ذلك اليوم على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة الأحد – الأولى لتداول السهم في السوق- على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة حينها .