سهم شركة نيو الصينية للسيارات الكهربائية يقفز بنسبة 4٪ بعد الإعلان عن خسائر أقل من المتوقع

أعلنت شركة نيو الصينية للسيارات الكهربائية يوم الثلاثاء عن تقليص الخسائر في الربع الثالث، لكنها أعطت توقعات للإيرادات أقل من توقعات السوق، سي إن بي سي.

وارتفعت أسهم شركة نيو بنحو 4% في تداول ما قبل السوق في الولايات المتحدة، لتعكس الخسائر السابقة التي أعقبت النتائج.

ويركز المستثمرون على قدرة شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية على أن تكون أكثر انضباطا في إنفاقها، حيث ترسم طريقا نحو الربحية.

أكد ويليام لي، الرئيس التنفيذي لشركة نيو (Nio)، تركيز الشركة على أن تكون أكثر كفاءة.

وقال لي يوم الثلاثاء: “لقد حددنا الفرص لتحسين مؤسستنا وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة”.

شركة نيو الصينية

وقد بدأت بعض هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل. أعلنت شركة نيو عن خسارة صافية قدرها 4.6 مليار يوان في الربع الثالث، بانخفاض 24.8٪ عن الربع الثاني من عام 2023، لكنها لا تزال أعلى من نفس الفترة من عام 2022.

كما خفضت الشركة 10% من قوتها العاملة الشهر الماضي، مشيرة إلى “المنافسة الشرسة”.

يتميز سوق السيارات الكهربائية في الصين بالمنافسة بشكل لا يصدق، حيث تواجه شركة نيو ضغوطًا من الشركات الناشئة الأخرى، مثل Xpeng وLi Auto، بالإضافة إلى الشركات العملاقة مثل Tesla وBYD.

علاوة على ذلك، يظل المستهلكون الصينيون حذرين بشأن الإنفاق، مما قد يؤثر على استراتيجية نيو لجذب القطاع المتميز من سوق السيارات الكهربائية المحلية.

وقالت الشركة إن إيرادات الربع الرابع ستتراوح بين 16.1 مليار يوان و16.7 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي تتراوح بين 0.1% إلى 4.0%. ويتوقع المحللون توقع 22.4 مليار يوان في ربع ديسمبر.

وتتوقع شركة نيو أيضًا أنها ستسلم ما بين 47000 و49000 مركبة في الربع الرابع – بزيادة قدرها حوالي 17.3٪ إلى 22.3٪ على أساس سنوي.

التركيز على الكفاءة

هذا العام، كان سوق السيارات الكهربائية في الصين بمثابة مرحلة حرب أسعار أشعلتها شركة تسلا، والتي أجبرت شركات صناعة السيارات على خفض أسعار السيارات والضغط على هوامش الربح.

بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة نيو 8٪ في الربع الثالث، بانخفاض عن 13.3٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

نظرًا لأن شركة نيو لم تحقق أرباحًا بعد منذ تأسيسها في عام 2014، تحاول الشركة أن تُظهر للمستثمرين أنها تستطيع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الاستثمارات، مع كونها أيضًا أكثر انضباطًا فيما يتعلق بالتكاليف.

وقال لي يوم الثلاثاء إن شركة نيو ستؤجل أو تنهي أي مشروعات لن تجلب مساهمة مالية في السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن الشركة ستتأكد من أنها لا “تخفف” استثماراتها في المجالات الأساسية مثل التكنولوجيا وشبكة مبيعاتها وخدماتها، بينما تستعد “لمنافسة أكثر حدة في العامين المقبلين”.

وكجزء من هذه الحملة، أعلنت شركة نيو يوم الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقية لشراء بعض معدات التصنيع والأصول من شركة JAC مقابل 3.16 مليار يوان. تقوم شركة JAC حالياً بتصنيع سيارات نيو.

وقال لي إن جلب التصنيع بالكامل داخل الشركة يمكن أن يقلل تكاليف مثل هذه العمليات بنسبة 10%، لكن الشركة ستستبعد تصنيع البطاريات داخل الشركة، لأن الإجراء لن يحسن هامش الربح الإجمالي.

قال المدير المالي لشركة نيو ، ستيفن وي فنغ، إن هامش سيارات الشركة، الذي كان 11% في الربع الثالث، يمكن أن يرتفع إلى 15% في الربع الرابع، مدعومًا بانخفاض تكاليف المواد والمكونات، فضلاً عن تحسين القدرة التصنيعية.

وقال المدير المالي إن الشركة تستهدف في عام 2024 هامشًا للمركبات يتراوح بين 15% و18%.