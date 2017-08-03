سهم سيدي كرير يقفز 5% مدعوما بنتائج الأعمال

مصطفى طلعت:قفز سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5%، بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مدعوما بنتائج الأعمال القوية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي، والمعلنة صباح اليوم.ووفقا لشاشات تداول البورصة، أغلق السهم عند 17.68 جنيه، بتداولات مرتفعة بلغت 36.6 مليون جنيه، عبر التداول على نحو 2 مليون ورقة

مصطفى طلعت:

قفز سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5%، بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مدعوما بنتائج الأعمال القوية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي، والمعلنة صباح اليوم.

ووفقا لشاشات تداول البورصة، أغلق السهم عند 17.68 جنيه، بتداولات مرتفعة بلغت 36.6 مليون جنيه، عبر التداول على نحو 2 مليون ورقة مالية.

وسجلت الشركة صافي ربح 607 ملايين جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 410 ملايين جنيه، للفترة المماثلة من 2016، بنمو 48%، كما سجلت مبيعات بقيمة 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وحددت ورقة بحثية لشركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، القيمة العادلة لسهم سيدي كرير عند 31.03 جنيه، مع توصية بالشراء بقوة، موضحة أن الشركة أكبر المستفدين من تحرير سعر الصرف، نتيجة قيامها بتحصيل إيرادات التصدير بالدولار، وهو ما عظم محمل الربحية.

وقالت “برايم”، في مذكرة بحثية، صادرة اليوم، إن التكلفة الإنتاجية زادت 110%، خلال النصف الأول، بسبب رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تورده شركة “جاسكو” لسيدي كرير، وهو ما رفع تكلفة خليط الإيثان والبروبان.