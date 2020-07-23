سهم سبيد ميديكال يقتنص 80.5% من تنفيذات بورصة النيل خلال أسبوع (جراف)

احتلت شركة سبيد ميديكال للأدوية صدارة أسهم بورصة النيل من حيث قيمة التداول – بدون الصفقات، وذلك خلال الأسبوع الماضي بحصة قدرها 80.5% .

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة – وصل “المال” نسخه منه – أن سهم سبيد ميديكال قد سجل قيمة تداول قدرها 10.4 مليون جنيه.

وجاءت شركة اراب للتنمية في المرتبة الثانية بحصة 2.6 وتداولات 1.65 مليون جنيه، وتذيل القائمة يوتيوبيا للاستثمار العقاري بحصة اقل من 1% وتداولات هزيلة.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.18% إلى مستوى 10459 نقطة.

وقفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.81% إلى 1494 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.85% إلى 2287 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.29% ما يعادل 1.6 مليار جنيه ليغلق عند 576.5 مليار جنيه مقابل 574.9 مليار الأسبوع السابق له.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قيم التداول زادت بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 79.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 20.89% خلال الأسبوع.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، (آخر جلسات الأسبوع) على أداء متأرجح لمؤشراتها ، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.93 % إلى 10495 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 1494 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92% عند 2287 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 887 مليون جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأحمر والأخضر، وصعد 86 من إجمالى 176، بينما هبط 63، وبقي 27 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى للبورصة إلى 576.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بانخفاض قدره 1.8 مليار مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.