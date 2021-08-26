سهم «زهراء المعادي» يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال أسبوع

تصدّر سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل «المال» نسخة منه، أن سهم الشركة استحوذ على 14.01% من التداولات، بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 11125 نقطة، بحسب تقرير البورصة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.5% إلى 2952 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3954 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 17.5 مليار جنيه ليغلق عند 732.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، وقيم تداولات بلغت 2.29 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.55% عند 11125 نقطة،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28% عند مستوى 2952 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% مسجلًا 3954 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 196 متداولًا، بينما هبط 104، وبقي 30 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء،على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

وقال خبراء التحليل الفنى إن عودة القوى الشرائية المحدودة حسنت من تحركات البورصة المصرية بجلستى التداول الماضيتين، مُرجحين أن تستهدف السوق مستويات 11200 ثم 11500 نقطة.

وأوضحوا أنهُ بشكل عام فإن السوق تتحرك بشكل عرضى بين مستويات 10600 و11200 نقطة، وخاصة فى ظل غياب تعاملات المؤسسات بشكل كاف، واستمرار تركز تعاملات الأفراد على أسهم المضاربات.

و قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن المؤشر فى طريقه لتحقيق مستوى 11100 نقطة إذ يفصلهُ عنه مجموعة نقاط محدودة.

وأشار إلى أن المؤشر لديه مقاومة عند مستوى 11150 نقطة، موضحًا أن قدرتهُ على تجاوزها ستدفعهُ نحو مزيد من الصعود إلى مستويات 11350 نقطة ثم مستويات أعلى.

ولفت النمر إلى أن هذه الرؤية الصاعدة تظل صالحة طالما ظل المؤشر متماسكًا أعلى مستوى 10680 نقطة، موصيًا المتعاملين بشكل عام بالانتقائية.

من جانبه قال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن السوق تواصل أداءها الايجابى للجلسة الثانية على التوالى بدعم من بعض المشتريات العربية.

ولفت إلى أن القوى الشرائية باتت تظهر بشكل محدود بتلك الجلسة ما دفع السوق لمحاولة التجميع والصعود نحو 11200 نقطة ثم 11500 نقطة على المدى القريب.

وأشار عجينة إلى أن السوق عادة ما تهيمن عليها الحركة العرضية بين مستويات 10600 و11200 نقطة، وخاصة فى ظل غياب التعاملات المؤسسية سواء المحلية أو الخارجية واستمرار هيمنة المتعاملين الأفراد على الجانب الأكبر من التداولات وتركيزهم على أسهم المضاربات.

وأضاف أنهُ من وجهة النظر الفنية تظل مجموعة أسهم شركات «العاشر من رمضان – راميدا»، و «أبو قير للأسمدة» و «إم إم جروب» و«حديد عز» هى وجهة استثمارية جيدة بالفترات الحالية.

فيما ربط عودة التوازن بين التعاملات المؤسساتية والأفراد بوجود طروحات جديدة فى السوق جاذبة لشرائج المتعاملين.

كما توقّع آخرون فى وقت سابق استمرار عمليات التصحيح في البورصة المصرية، خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة 11200 نقطة بنهاية الأسبوع.