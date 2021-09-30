سهم «زهراء المعادي» للاستثمار يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال سبتمبر

تصدّر سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات شهر سبتمبر المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل «المال» نسخة منه، أن سهم الشركة استحوذ على 8.2% من التداولات، بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضاً جماعيا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات شهر سبتمبر، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” بنسبة 1.21 % عند مستوى 10517 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة 0.84% عند 2722 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا 1.09% عند 3671 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 95 سهمًا من إجمالي 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 36 ، وبقي 64 دون تغيير.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق استمرار تراجع أداء البورصة، مدفوعة بضغوط بيعية محتملة على الأسهم ذات الأوزان النسبية فى إطار التحرك العرضى المائل للهبوط للمؤشر الرئيسي.

وقال المحللون إن تحركات السوق لاتزال مرهونة بجملة عوامل فى مقدمتها عدم حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، إلى جانب تذبذب أداء الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التعامل بـ «المارجن»، سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية.

وأوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية، أن السوق واجهت ضغوطا بيعية مع استمرار التأثير السلبى لاقتراب فرض ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة مع بداية العام المقبل.

من جانبه، أكد أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي لا يزال يتحرك في المنطقة العرضية بين مستوى الدعم الرئيسى 10400 ومستوى المقاومة 10700 نقطة.

وتوقع أن يستمر الأداء العرضى بين هذه المستويات خلال الأسبوع الحالى والمقبل إلى أن يتم اختراق مستوى المقاومة 10700 نقطة نحو الأعلى، وفى هذه الحالة يستهدف المؤشر 11000 ثم 11200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقال «أبو اليزيد» إن المؤشر شهد تراجعا حول مستوى المقاومة المهم 2800 نقطة.

ورجح حدوث المزيد من التحركات العرضية بين 2650 و2800 نقطة إلى أن يشهد اختراقا بأحجام تداول جيدة لمستوى 2800 نقطة، على أن يكون المستهدف فى هذه الحالة مستوى المقاومة التالى 3000 نقطة.