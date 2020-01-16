سهم راميدا للأدوية يقفز 3.3% ويتجاوز سعر الطرح بالبورصة

قفز السهم إلى مستوى 4.72 جنيه، مقابل 4.66 جنيه سعر الطرح بالبورصة.

تمكن سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية (راميدا) خلال جلسة تداول، اليوم الخميس، من تجاوز سعر طرحة بالبورصة لأول مرة منذ ظهورة على شاشات التداول ديسمبر الماضي.

وأظهرت شاشات تداول البورصة اليوم ان سهم راميدا سجل قيم تداول قدرها 20.6 مليون جنيه مع نمو في السعر بنسبة 3.3% مغلقاً عند مستوى 4.72 جنيه، مقابل 4.66 جنيه تم بدء التداول عليها بالبورصة.

يذكر أن السهم قد شهد تراجعات مع بداية ظهورة بالسوق نتيجة تزامن الطرح مع طروحات عالمية مثل طرح شركة ارامكو السعودية للبترول والذي دفع للضغط على السوق.

ويشار إلى انه تم بدء التداول على سهم الشركة 11 ديسمبر الماضي وبلغ إجمالى قيمة الطرح بلغت حوالى 1.7 مليار جنيه، وتولى إدارته بنوك HSBC وانفستك وشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وقالت مصادر حينها أن اختيار توقيت تنفيذ طرح راميدا بالبورصة تم بناءً على النتائج الإيجابية للجولات الترويجية المكثفة مع عدد من أكبر المؤسسات العالمية، رغم صعوبة أوضاع السوق المحلية.

وأضافت المصادر أن رغبة المكتتبين بالطرح الخاص فى شراء سهم راميدا نجمت عن رؤيتهم فرص نمو جيدة للشركة التى تنتمى لقطاع دفاعي، غير ممثل بالشكل الكافى فى البورصة المصرية.

وأشارت إلى أن الطرح الخاص تضمن دخول مؤسسات أجنبية للسوق، وتم تكويدها بالبورصة المصرية لأول مرة.

وكان من المقرر التنفيذ فى بورصة خارجية، ولكن تم تعديل الخطة والإدراج فى السوق المحلية، وفق المصادر.

ولفتت إلى أن توقيت الطرح تزامن مع ضعف واضح للجميع فى مستويات السيولة وأداء السوق ككل.

وأشارت إلى أن المكتتبين فى أغلبهم من المستثمرين متوسطى الأجل، الذين يتمسكون بمراكزهم المالية لفترات طويلة.

وأضافت: “خلال الجولات الترويجية ظهر أيضاً مستثمرون يرغبون فى الاكتتاب، لكنهم اعلنوا رغبتهم فى الانتظار لحين تحسن أوضاع السوق”.

وحول هبوط السهم في مستهل تعاملاته قالت المصادر إن قيم التداول التى صاحبت التراجع ضئيلة جداً، مقارنة بحجم الطرح.

وقالت إن ذلك ثبت تمسك المحافظ متوسطة الأجل بالسهم، وهذا يرد على كل ما يثار حول التقييم وجودة الطرح.

وأضافت أن التسعير تم مع مراعاة ظروف السوق الحالية، واحتساب معدل خصم مناسب مقارنة بباقى الشركات العاملة فى مجال الدواء بالأسواق المماثلة.

وأكدت المصادر أن ذلك يتيح تحقيق أرباح مع تحسن أوضاع السوق.