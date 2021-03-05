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سهم «دايس للملابس» يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 617 مليون جنيه الأسبوع الماضي

استحوذ سهم الشركة على 8.4% من التداولات بقيمة 617 مليون جنيه
مصطفى طلعت 9:06 م, الجمعة, 5 مارس 21 9:06 م, الجمعة, 5 مارس 21

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تصدّر سهم شركة دايس للملابس الجاهزة قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم الشركة استحوذ على 8.4% من التداولات بقيمة 617 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي بعد استحواذهم على 84.2 و9.1% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 48 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6.6%.

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وسجلت مؤشرات البورصة، انخفاض جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بينما فضّل الأجانب الشراء.

وذكر تقرير البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد انخفض 2.44 % ليصل إلى 11333 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 8.34% إلى 2185 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 6.59% إلى 3189 نقطة.

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وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات امس الخميس اخر جلسات الاسبوع اذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.52% ليصل إلى 11333 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX70» 0.24%، ليهبط إلى مستوى 2185 نقطة، أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع 0.15%، ليصل إلى مستوي 3198 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، فى ختام جلسة نهاية الأسبوع.

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وهبط رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 689.9 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة أمس الأربعاء 690.8 مليار جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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